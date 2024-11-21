На Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская» отключили

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На Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошло отключение высоковольтной линии электроснабжения «Днепровская» напряжением 750 киловатт-час, проинформировал Телеграм канал «ЗАЭС. Официально».
На ЗАЭС передали, что персонал станции готов к реагированию.
На данный момент все блоки ЗАЭС не работают и находятся в состоянии «холодный останов». Собственные нужды Запорожской атомной электростанции запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов поделился, что в операции по захвату Курской атомной электростанции должны были участвовать 20 тысяч солдатов ВСУ.
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«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — обратили внимание представители атомной электростанции.
На данный момент все блоки ЗАЭС не работают и находятся в состоянии «холодный останов». Собственные нужды Запорожской атомной электростанции запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов поделился, что в операции по захвату Курской атомной электростанции должны были участвовать 20 тысяч солдатов ВСУ.
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Ольга Енгалычева