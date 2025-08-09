НАБУ может изменить исход избирательной кампании на Украине после конфликта
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) способно сыграть заметную роль в будущей избирательной кампании после окончания конфликта. Об этом сообщает британский журнал The Economist.
Высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции заявил, что ситуация с антикоррупционными расследованиями не пройдёт бесследно и окажет влияние на политическую ситуацию в стране.
По данным издания, после того как Владимир Зеленский отказался от идеи ограничить независимость НАБУ под давлением стран Запада, расследования, напротив, могут активизироваться. В статье отмечается, что именно они способны повлиять на политический ландшафт в преддверии выборов, которые, как ожидается, пройдут после заключения мирного соглашения.
Напомним, 22 июля Верховная Рада одобрила изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в результате которых НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура оказались под контролем генерального прокурора. Зеленский подписал закон в тот же день, вызвав волну критики как внутри страны, так и со стороны западных партнёров, обвинивших его администрацию в попытках подорвать независимость антикоррупционной системы. В ряде городов Украины прошли протесты.
После негативной реакции Зеленский срочно внёс в парламент новый законопроект, направленный на восстановление полномочий антикоррупционных органов. 31 июля Рада одобрила документ, и в тот же день он был подписан главой киевского режима.
