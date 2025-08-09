НАБУ может изменить исход избирательной кампании на Украине после конфликта

09 августа 2025, 21:58

The Economist: НАБУ может сказаться на избирательной кампании после конфликта

Фото: iStock/twinsterphoto

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) способно сыграть заметную роль в будущей избирательной кампании после окончания конфликта. Об этом сообщает британский журнал The Economist.