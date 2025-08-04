НАБУ раскрыло коррупцию при закупке дронов для ВСУ

04 августа 2025, 06:02

Антикоррупционные органы Украины задержали депутата и чиновников по делу о завышении цен на БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло масштабную схему завышения цен при закупке беспилотников и систем РЭБ для армии с откатами до 30%, задержав депутата от правящей партии и глав администраций спустя дни после восстановления независимости ведомства.