НАБУ раскрыло коррупцию при закупке дронов для ВСУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло масштабную схему завышения цен при закупке беспилотников и систем РЭБ для армии с откатами до 30%, задержав депутата от правящей партии и глав администраций спустя дни после восстановления независимости ведомства.
Антикоррупционные структуры Украины объявили о разоблачении схемы, в рамках которой государственные контракты на поставку БПЛА и оборудования радиоэлектронной борьбы для ВСУ заключались с компаниями-посредниками по искусственно завышенным ценам.
По данным следствия, размер откатов достигал 30% от суммы сделок, а среди фигурантов — народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов, глава Мукачевской райадминистрации Сергей Гайдай и руководитель Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
Президент Владимир Зеленский оперативно подписал распоряжения об увольнении Гайдая и Юрченко с занимаемых постов. Расследование стало первым громким делом НАБУ после восстановления Верховной Радой 31 июля независимого статуса бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — за законопроект проголосовали 331 депутат при нулевом сопротивлении.
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