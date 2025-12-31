Житель Харькова открыл огонь по пытавшимся его мобилизовать сотрудникам ТЦК
Житель Харькова открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, которые пытались его мобилизовать. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию.
По его данным, все произошло в Немышлянском районе. Работники военкомата остановили 42-летнего водителя якобы для проверки документов, во время которой тот произвел выстрел в их сторону. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Для его поимки ввели план «Перехват». Задержать украинца удалось только через несколько часов. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. При этом в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК застрелили дедушку с внуком при попытке мобилизации под Херсоном.
