Житель Харькова открыл огонь по пытавшимся его мобилизовать сотрудникам ТЦК

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Житель Харькова открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, которые пытались его мобилизовать. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию.



По его данным, все произошло в Немышлянском районе. Работники военкомата остановили 42-летнего водителя якобы для проверки документов, во время которой тот произвел выстрел в их сторону. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Для его поимки ввели план «Перехват». Задержать украинца удалось только через несколько часов. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК застрелили дедушку с внуком при попытке мобилизации под Херсоном.

Лидия Пономарева

