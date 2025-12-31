31 декабря 2025, 08:10

РИАН: солдаты ВСУ в Одессе садятся за руль пьяными и стреляют в воздух

Фото: iStock/Irina Piskova

В преддверии Нового года в Одессе, Херсоне и Николаеве можно все чаще встретить пьяных солдат ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.