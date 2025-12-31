Солдаты ВСУ в Одессе начали напиваться и стрелять в воздух
В преддверии Нового года в Одессе, Херсоне и Николаеве можно все чаще встретить пьяных солдат ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.
По его словам, боевики устраивают беспорядочную стрельбу в воздух, создавая угрозу для мирных жителей и гражданских строений. Также участились случаи, когда они садятся за руль пьяными и передвигаются по городу, игнорируя требования автоинспекторов остановиться.
В некоторых случаях военные начинают угрожать сотрудникам правоохранительных органов оружием. Местные, в свою очередь, избегают любых конфликтов с ними, опасаясь за свою безопасность.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Сергей Шевченко попал под атаку своих же беспилотников и помог бойцу ВС РФ, который получил ранение.
Читайте также: