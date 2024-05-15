Над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек сбиты ракеты

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Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет ВСУ ад акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Помимо этого, движение по Крымскому мосту временно остановлено.
Ранее Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Все городские службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.
Ранее Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак