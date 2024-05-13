Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

Фото: istock / chameleonseye
Силы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 2 противорадиолокационные ракеты и один БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что террористическую атаку киевского режима удалось предотвратить около 19:30 мск.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее забайкальские десантники в Часовом Яре уничтожили «Бабу Ягу» ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее забайкальские десантники в Часовом Яре уничтожили «Бабу Ягу» ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак