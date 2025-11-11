Расчет РСЗО «Град» залпом поразил украинский миномет и устранил до десяти бойцов ВСУ
Расчет РСЗО «Град» под командованием старшего сержанта Сергея Волкова уничтожил украинский миномет и поразил до десяти солдат ВСУ вр время контрбатарейной борьбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи расчет РСЗО «Град» попал под обстрел вражеской артиллерии. Это привело к повреждению техники и ранению старшего наводчика.
Старший сержант Волков организовал первую помощь пострадавшему, затем провел его эвакуацию в медицинское учреждение. После этого Волков оперативно переместил боевую машину на запасную позицию и начал контратаку.
«С новой позиции, произведя точные расчеты, он лично навел орудие и произвел залп по противнику. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены вражеский миномет и до 10 боевиков ВСУ», — говорится в материале.