Расчет РСЗО «Град» залпом поразил украинский миномет и устранил до десяти бойцов ВСУ

11 ноября 2025, 00:38

Фото: iStock/Alex Kochev

Расчет РСЗО «Град» под командованием старшего сержанта Сергея Волкова уничтожил украинский миномет и поразил до десяти солдат ВСУ вр время контрбатарейной борьбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.





Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи расчет РСЗО «Град» попал под обстрел вражеской артиллерии. Это привело к повреждению техники и ранению старшего наводчика.



Старший сержант Волков организовал первую помощь пострадавшему, затем провел его эвакуацию в медицинское учреждение. После этого Волков оперативно переместил боевую машину на запасную позицию и начал контратаку.





«С новой позиции, произведя точные расчеты, он лично навел орудие и произвел залп по противнику. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены вражеский миномет и до 10 боевиков ВСУ», — говорится в материале.