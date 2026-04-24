Над Калужской областью сбили три дрона ВСУ, падение одного БПЛА вызвало возгорание
Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника, один упал на территории предприятия. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Он отметил, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Кировским и Дзержинским округами, а также на окраине города Калуги. Один дрон упал на территории производственного предприятия в Дзержинском округе, загорелось помещение. Сотрудники МЧС и оперативная группа оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Серьёзных повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.
Читайте также: