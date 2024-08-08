Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

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Российские средства противовоздушной обороны ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака была пресечена около 16:10 мск. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России ликвидировали два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что бойцы ВС России ликвидировали два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова