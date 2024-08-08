Российские бойцы уничтожили два дрона ВСУ «Баба Яга» в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Российские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«На кадрах объективного контроля – уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов «Баба Яга» ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны также демонстрировало кадры, как российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Для удара использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.
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Элина Позднякова