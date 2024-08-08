Российские бойцы уничтожили два дрона ВСУ «Баба Яга» в Курской области

Нападения на журналистов даже в зоне боевых действий являются нарушениями Женевских конвенций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.