На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: istock / Harry Wedzinga
Во всех регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Ночью 19 апреля сообщалось о взрывах в городе Павлоград на юго-востоке Украины.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 25 воздушных целей над регионом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ночью 19 апреля сообщалось о взрывах в городе Павлоград на юго-востоке Украины.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 25 воздушных целей над регионом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак