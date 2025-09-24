Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»
Над рядом районов Пензенской области ввели специальный план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Точный перечень районов, над которыми действует «Ковер», не уточняется. Поздним вечером 23 сентября в области уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — объяснял Мельниченко.
Информация поступила на фоне сообщений о взрывах в Волгограде и Таганроге, где системы ПВО отражали атаки дронов ВСУ в ночь с 23 на 24 сентября.
Также известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в нескольких районах Ростовской области. В Шолоховском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся частный дом.
Ранее сообщалось, что ВСУ вслед за ракетным обстрелом организовали налет беспилотников на Белгород. В результате одного из ударов мирный житель получил ранения. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, еще один дрон ударил по административному зданию.