Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»

24 сентября 2025, 05:58

Над рядом районов Пензенской области ввели специальный план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.





Точный перечень районов, над которыми действует «Ковер», не уточняется. Поздним вечером 23 сентября в области уже была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.





«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — объяснял Мельниченко.