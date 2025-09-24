Вдова выиграла 12 с лишним миллионов рублей с помощью нейросети и отдала деньги на благотворительность
NYP: ChatGPT выиграл американке $150 тысяч, а она отдала их на благотворительность
Американка Кэрри Эдвардс из штата Вирджиния выиграла 150 тысяч долларов (примерно 12,6 миллиона рублей) в лотерею. Женщина понадеялась на подсказку нейросети ChatGPT для выбора номеров. Об этом пишет New York Post (NYP).
Эдвардс призналась, что впервые участвовала в подобной лотерее. Она никак не ожидала, что ей достанется третий по размеру джекпот розыгрыша.
Женщина объяснила, что попросила искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать комбинацию чисел от 1 до 69. Нейросети удалось угадать четыре цифры из пяти необходимых. Спустя два дня Эдвардс получила уведомление о выигрыше, которое сначала приняла за спам.
Всю выигранную сумму американка направила на благотворительность, разделив ее между тремя организациями. Свое решение она объяснила тем, что не испытывает необходимости в деньгах, но хочет помочь другим людям.
По 50 тысяч долларов получили Ассоциация височно-лобной деменции (от этой болезни скончался муж Эдвардс), производитель натуральных продуктов Shalom Farms (они каждый год распространяют большие порции еды нуждающимся и не берут за это деньги), а также Общество милосердия Корпуса морской пехоты ВМС США (многие в семье Эдвардс служили на флоте).
Ранее сообщалось, что ИИ выявил на подмосковных стройках более 1,8 тыс. нарушений. Контроль ведётся через 271 видеокамеру. Нейросеть анализирует 22 класса данных, благодаря чему может «заметить» как забытые каски, так и первые признаки пожара. Точность распознавания нарушений составляет 95%.