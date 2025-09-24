Вдова выиграла 12 с лишним миллионов рублей с помощью нейросети и отдала деньги на благотворительность

24 сентября 2025, 03:30

NYP: ChatGPT выиграл американке $150 тысяч, а она отдала их на благотворительность

Фото: iStock/Ralf Geithe

Американка Кэрри Эдвардс из штата Вирджиния выиграла 150 тысяч долларов (примерно 12,6 миллиона рублей) в лотерею. Женщина понадеялась на подсказку нейросети ChatGPT для выбора номеров. Об этом пишет New York Post (NYP).





Эдвардс призналась, что впервые участвовала в подобной лотерее. Она никак не ожидала, что ей достанется третий по размеру джекпот розыгрыша.



Женщина объяснила, что попросила искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать комбинацию чисел от 1 до 69. Нейросети удалось угадать четыре цифры из пяти необходимых. Спустя два дня Эдвардс получила уведомление о выигрыше, которое сначала приняла за спам.



