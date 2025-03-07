В аэропортах Волгограда и Саратова временно ввели план «Ковер»

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В аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены в 21:54 по московскому времени в аэропорту Волгограда (Гумрак; код ИКАО: URWW) и в 22:30 в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG) для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
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«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона».
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Мария Моисеева