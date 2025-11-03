В российском регионе после удара ВСУ по подстанции отключился свет

03 ноября 2025, 23:05

Хинштейн: В Рыльске Курской области после удара ВСУ по подстанции отключился свет

Фото: iStock/Alones Creative

В результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске Курской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Он пояснил, что энергетики приступят к устранению последствий атаки в ближайшее время. Эта информация появилась 3 ноября в 22:48 по московскому времени.



По словам Хинштейна, удары ВСУ по энергообъектам направлены на создание паники среди людей и причинение вреда гражданскому населению.





«Им (ВСУ) это не удастся: мы никого не оставим без помощи и внимания! Ситуацию держу на контроле», — добавил он.