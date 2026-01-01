ПВО сбила 14 украинских дронов в небе над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четырнадцать украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об успешном отражении атаки ВСУ написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его информации, пострадавших в результате налета дронов нет. Предварительно, повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий не зафиксировано.
В связи с сохранением угрозы атак БПЛА губернатор призвал жителей соблюдать главные меры предосторожности: избегать открытых пространств и не подходить к окнам. Он также попросил людей воздержаться от фото- и видеосъемки работы ПВО.
Ранее сообщалось, что на Синельниковской улице в Москве произошел сильный пожар в частном одноэтажном доме. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, в настоящий момент специалисты тушат постройку.
Читайте также: