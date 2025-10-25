Над регионами России за пять часов ликвидировали 21 украинский БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотник над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
По информации ведомства, перехват воздушных целей происходил 24 октября с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 12 единиц.
Еще семь БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью, и по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Калужской и Смоленской областями.
Ранее «Радио 1» писало, что жители Раменского докладывают о звуках взрывов, раздающихся над городом. Предварительно, взрывы слышны практически во всех районах города.
