Над регионами России за пять часов ликвидировали 21 украинский БПЛА

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотник над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.



По информации ведомства, перехват воздушных целей происходил 24 октября с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 12 единиц.

Еще семь БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью, и по одному беспилотнику ликвидировали в небе над Калужской и Смоленской областями.

Ранее «Радио 1» писало, что жители Раменского докладывают о звуках взрывов, раздающихся над городом. Предварительно, взрывы слышны практически во всех районах города.

