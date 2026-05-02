Над российским регионом сбили почти 80 беспилотников ВСУ

ПВО сбила 79 беспилотников ВСУ над Курской областью за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки почти 80 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Его слова передаёт ТАСС.





Хинштейн уточнил, что ВСУ четыре раза атаковали регион БПЛА со взрывными устройствами. В результате этих ударов никто не пострадал.

«Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил глава Курской области.



