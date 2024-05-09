Над российским регионом уничтожили два БПЛА

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Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом проинформировал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал глава региона .Как утверждает Богомаз, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак