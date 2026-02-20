Достижения.рф

Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников

Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 20 февраля уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.



В сообщении уточняется, что перехватывали и уничтожали дроны дежурные расчёты ПВО в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали цели в воздушном пространстве пяти российских регионов. Наибольшее количество БПЛА — четыре — сбили над Белгородской областью. По три аппарата уничтожили в небе над Брянской и Курской областями. Ещё по одному беспилотнику подавили в небе над Орловской и Ростовской областями.

Накануне в оборонном ведомстве отчитались об итогах ночной работы ПВО: российские военные сбили 149 украинских беспилотников.

Ольга Щелокова

