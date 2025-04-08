Кадыров объявил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о причастности гражданина Украины к организации нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. По его словам, часть координаторов преступления находится в Турции, а их действия курировались украинцем. Информация была обнародована в Telegram-канале Кадырова.
«Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — объявил он.Ранее региональный Следственный комитет сообщил о нападении мужчины с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате перестрелки нападавший был ликвидирован, один полицейский погиб от полученных ранений.
Кадыров подчеркнул, что перед правоохранительными органами поставлена задача привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и их пособников, включая зарубежных координаторов.
Вечером 8 апреля сообщалось, что в Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода.
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