Достижения.рф

Над Ростовом-на-Дону прогремели протяжные взрывы, в Батайске начался пожар

SHOT: Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону, в соседнем Батайске начался пожар
Фото: iStock/Leonid Ikan

Над Ростовом-на-Дону прогремела серия мощных взрывов, а в соседнем Батайске виден пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



По словам очевидцев, в северной и центральной части Ростова прозвучало не менее пяти протяжных и глухих хлопков. В небе наблюдались яркие вспышки, одновременно с этим в Батайске заметили возгорание. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.

Предварительно, силы ПВО сбивают украинские БПЛА. Однако официального подтверждения ночному налету дронов ВСУ пока нет.

Также не поступала подтвержденная информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате атаки.

17 декабря сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0