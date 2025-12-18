Над Ростовом-на-Дону прогремели протяжные взрывы, в Батайске начался пожар
Над Ростовом-на-Дону прогремела серия мощных взрывов, а в соседнем Батайске виден пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, в северной и центральной части Ростова прозвучало не менее пяти протяжных и глухих хлопков. В небе наблюдались яркие вспышки, одновременно с этим в Батайске заметили возгорание. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.
Предварительно, силы ПВО сбивают украинские БПЛА. Однако официального подтверждения ночному налету дронов ВСУ пока нет.
Также не поступала подтвержденная информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате атаки.
17 декабря сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря.