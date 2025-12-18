Над Ростовом-на-Дону прогремели протяжные взрывы, в Батайске начался пожар

18 декабря 2025, 00:54

SHOT: Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону, в соседнем Батайске начался пожар

Фото: iStock/Leonid Ikan

Над Ростовом-на-Дону прогремела серия мощных взрывов, а в соседнем Батайске виден пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По словам очевидцев, в северной и центральной части Ростова прозвучало не менее пяти протяжных и глухих хлопков. В небе наблюдались яркие вспышки, одновременно с этим в Батайске заметили возгорание. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.



Предварительно, силы ПВО сбивают украинские БПЛА. Однако официального подтверждения ночному налету дронов ВСУ пока нет.



Также не поступала подтвержденная информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате атаки.



17 декабря сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря.