Достижения.рф

Силы ПВО за три часа уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: iStock/Alones Creative

Силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.



Перехват беспилотников осуществлялся вечером 17 декабря, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и ещё 13 дронов ВСУ над акваторией Черного моря.

Политолог оценил маневры Киева, который отказался от НАТО
Политолог оценил маневры Киева, который отказался от НАТО
Ранее сообщалось, что один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0