Силы ПВО за три часа уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России

17 декабря 2025, 23:40

Фото: iStock/Alones Creative

Силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.





Перехват беспилотников осуществлялся вечером 17 декабря, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.



Дежурные средства ПВО ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и ещё 13 дронов ВСУ над акваторией Черного моря.



