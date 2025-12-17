Силы ПВО за три часа уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России
Силы российской противовоздушной обороны за три часа уничтожили тридцать украинских беспилотников в небе над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват беспилотников осуществлялся вечером 17 декабря, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Дежурные средства ПВО ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и ещё 13 дронов ВСУ над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.