Достижения.рф

Ночной удар Су-34, работа танковых батальонов и атака «Гиацинтов» на пункты управления БПЛА: последние новости СВО на 10 июля

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

На нескольких направлениях специальной военной операции российские подразделения продолжают наносить удары по выявленным целям, уничтожая укрепления, пункты управления беспилотниками и живую силу противника. В боевой работе задействованы танки, артиллерия, авиация и расчеты беспилотных систем, действующие в тесном взаимодействии. Подробности – в материале «Радио 1».



Танки уничтожают цели


В Запорожской области разведывательные расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили оборудованные опорные пункты ВСУ. После передачи координат экипажи танков Т-80 заняли заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удары по укреплениям противника.

Огонь велся по опорным пунктам, огневым позициям и укрытиям ВСУ. В результате были уничтожены укрепления и находившаяся в них живая сила противника. По данным Минобороны РФ, это снизило устойчивость обороны ВСУ и способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений группировки «Восток».

Командир танка с позывным «Стекло» рассказал о специфике выполнения подобных задач:

«Перед выходом подготавливаем позицию: закапываем танк, накрываем бревнами и ждем подходящую погоду – туман или дождь, чтобы снизить активность FPV-дронов, БПЛА типа «Баба-яга» и «Мавик». После этого выдвигаемся на закрытую огневую позицию и работаем как артиллерия. На прямую наводку выезжаем редко. Для этого танк дополнительно оборудуем средствами РЭБ, защитной «обваркой», камерами и тралами. На нашей машине установлены так называемые ежи, которые защищают от дронов».

Фото: iStock/Evgeny555

Разведка и FPV-дроны бьют по опорным пунктам


Еще одну успешную операцию подразделения группировки «Восток» провели в Запорожской области с использованием разведывательных и ударных беспилотников. Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили перемещение живой силы ВСУ в районе оборудованных опорных пунктов, где противник размещал подразделения в укреплениях, блиндажах и укрытиях.

Полученные координаты были переданы операторам ударных FPV-дронов, которые нанесли удары по выявленным позициям. В результате были уничтожены опорные пункты, оборудованные укрытия, блиндажи и находившаяся в них живая сила ВСУ.

Управление разведывательными и ударными беспилотниками осуществлялось с использованием средств связи отечественного производства по каналам спутниковой и радиорелейной связи. Разрушение укрепленных позиций, как отмечается, ослабило оборону противника на данном участке проведения специальной военной операции.

Почти 380 беспилотников сбили над Россией за ночь
Почти 380 беспилотников сбили над Россией за ночь

Мобильные группы отражают атаки беспилотников


В Донецкой Народной Республике (ДНР) расчеты мобильных огневых групп 75-й гвардейской бригады управления 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» обнаружили приближение беспилотников самолетного типа ВСУ.

После получения информации о воздушных целях военнослужащие оперативно выдвинулись в районы предполагаемого пролета дронов. Для поиска целей в темное время суток использовались тепловизионные прицелы и детекторы беспилотников. После обнаружения целей по ним открыли шквальный огонь, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Мобильные группы действуют на высокопроходимых багги, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Также в их распоряжении находятся автоматы и гладкоствольные ружья для уничтожения FPV-дронов.

Фото: iStock/Terry Papoulias

Стрелок расчета с позывным «Харанхой» рассказал:

«Получаем информацию от оперативного дежурного ПВО о том, что в нашем квадрате летит цель. Выдвигаемся на указанную точку, наблюдаем и работаем. Иногда занимаем позицию в лесополосе, иногда выезжаем в открытое поле. Я работаю из штатного автомата калибра 5,45 мм, также у нас есть гладкоствольное ружье для поражения FPV-дронов. После работы сразу меняем местоположение, потому что беспилотники противника часто идут парами. Ночью обнаруживаем цели по звуку и с помощью тепловизионных прицелов».

В результате действий мобильной огневой группы атака беспилотников ВСУ была отражена, а воздушные цели, пытавшиеся вести разведку и наносить удары по объектам на территории ДНР, уничтожены.

Работа подразделений «Севера» в Харьковской области


Подразделения войск беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» в ходе постоянной воздушной разведки обнаружили позиции живой силы ВСУ в Харьковской области.

Во Львове устроили облавы на участников бунта против ТЦК и заставили их извиниться
Во Львове устроили облавы на участников бунта против ТЦК и заставили их извиниться

После получения координат операторы ударных FPV-дронов нанесли огневое поражение по личному составу противника, используя термобарические и осколочно-фугасные боеприпасы. По итогам ударов боевики ВСУ были уничтожены, что ослабило оборону противника и снизило его возможности удерживать этот участок.

С расчетами дронов обеспечена устойчивая связь, а круглосуточный видеоконтроль ведется в режиме реального времени. Трансляция осуществляется на командные пункты с использованием оптоволоконного интернет-соединения и спутниковой связи.

Фото: iStock/Dmitry Andreev

«Гиацинты» уничтожили пункты управления БПЛА


В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удары по объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Замаскированные пункты управления были выявлены операторами беспилотных систем во время воздушной разведки по установленным ретрансляторам сигнала. После передачи точных координат артиллеристы открыли огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых позиций.

Отмечается, что высокая дальность стрельбы «Гиацинт-С» — до 30 километров — позволяет поражать цели, оставаясь вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.
Как и при работе операторов БПЛА, взаимодействие обеспечивается устойчивой связью, а объективный контроль ведется в режиме реального времени с использованием оптоволоконного интернет-соединения и спутниковой связи.

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Ночной удар Су-34


Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время нанес удар по живой силе и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».

Удар, как отметили в Минобороны, выполнялся по заранее заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении назначенной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0