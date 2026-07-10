Ночной удар Су-34, работа танковых батальонов и атака «Гиацинтов» на пункты управления БПЛА: последние новости СВО на 10 июля
На нескольких направлениях специальной военной операции российские подразделения продолжают наносить удары по выявленным целям, уничтожая укрепления, пункты управления беспилотниками и живую силу противника. В боевой работе задействованы танки, артиллерия, авиация и расчеты беспилотных систем, действующие в тесном взаимодействии. Подробности – в материале «Радио 1».
Танки уничтожают цели
В Запорожской области разведывательные расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили оборудованные опорные пункты ВСУ. После передачи координат экипажи танков Т-80 заняли заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удары по укреплениям противника.
Огонь велся по опорным пунктам, огневым позициям и укрытиям ВСУ. В результате были уничтожены укрепления и находившаяся в них живая сила противника. По данным Минобороны РФ, это снизило устойчивость обороны ВСУ и способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений группировки «Восток».
Командир танка с позывным «Стекло» рассказал о специфике выполнения подобных задач:
«Перед выходом подготавливаем позицию: закапываем танк, накрываем бревнами и ждем подходящую погоду – туман или дождь, чтобы снизить активность FPV-дронов, БПЛА типа «Баба-яга» и «Мавик». После этого выдвигаемся на закрытую огневую позицию и работаем как артиллерия. На прямую наводку выезжаем редко. Для этого танк дополнительно оборудуем средствами РЭБ, защитной «обваркой», камерами и тралами. На нашей машине установлены так называемые ежи, которые защищают от дронов».
Разведка и FPV-дроны бьют по опорным пунктам
Еще одну успешную операцию подразделения группировки «Восток» провели в Запорожской области с использованием разведывательных и ударных беспилотников. Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили перемещение живой силы ВСУ в районе оборудованных опорных пунктов, где противник размещал подразделения в укреплениях, блиндажах и укрытиях.
Полученные координаты были переданы операторам ударных FPV-дронов, которые нанесли удары по выявленным позициям. В результате были уничтожены опорные пункты, оборудованные укрытия, блиндажи и находившаяся в них живая сила ВСУ.
Управление разведывательными и ударными беспилотниками осуществлялось с использованием средств связи отечественного производства по каналам спутниковой и радиорелейной связи. Разрушение укрепленных позиций, как отмечается, ослабило оборону противника на данном участке проведения специальной военной операции.
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Мобильные группы отражают атаки беспилотников
В Донецкой Народной Республике (ДНР) расчеты мобильных огневых групп 75-й гвардейской бригады управления 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» обнаружили приближение беспилотников самолетного типа ВСУ.
После получения информации о воздушных целях военнослужащие оперативно выдвинулись в районы предполагаемого пролета дронов. Для поиска целей в темное время суток использовались тепловизионные прицелы и детекторы беспилотников. После обнаружения целей по ним открыли шквальный огонь, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Мобильные группы действуют на высокопроходимых багги, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Также в их распоряжении находятся автоматы и гладкоствольные ружья для уничтожения FPV-дронов.
Стрелок расчета с позывным «Харанхой» рассказал:
«Получаем информацию от оперативного дежурного ПВО о том, что в нашем квадрате летит цель. Выдвигаемся на указанную точку, наблюдаем и работаем. Иногда занимаем позицию в лесополосе, иногда выезжаем в открытое поле. Я работаю из штатного автомата калибра 5,45 мм, также у нас есть гладкоствольное ружье для поражения FPV-дронов. После работы сразу меняем местоположение, потому что беспилотники противника часто идут парами. Ночью обнаруживаем цели по звуку и с помощью тепловизионных прицелов».
В результате действий мобильной огневой группы атака беспилотников ВСУ была отражена, а воздушные цели, пытавшиеся вести разведку и наносить удары по объектам на территории ДНР, уничтожены.
Работа подразделений «Севера» в Харьковской области
Подразделения войск беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» в ходе постоянной воздушной разведки обнаружили позиции живой силы ВСУ в Харьковской области.
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После получения координат операторы ударных FPV-дронов нанесли огневое поражение по личному составу противника, используя термобарические и осколочно-фугасные боеприпасы. По итогам ударов боевики ВСУ были уничтожены, что ослабило оборону противника и снизило его возможности удерживать этот участок.
С расчетами дронов обеспечена устойчивая связь, а круглосуточный видеоконтроль ведется в режиме реального времени. Трансляция осуществляется на командные пункты с использованием оптоволоконного интернет-соединения и спутниковой связи.
«Гиацинты» уничтожили пункты управления БПЛА
В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удары по объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
Замаскированные пункты управления были выявлены операторами беспилотных систем во время воздушной разведки по установленным ретрансляторам сигнала. После передачи точных координат артиллеристы открыли огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых позиций.
Отмечается, что высокая дальность стрельбы «Гиацинт-С» — до 30 километров — позволяет поражать цели, оставаясь вне зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.
Как и при работе операторов БПЛА, взаимодействие обеспечивается устойчивой связью, а объективный контроль ведется в режиме реального времени с использованием оптоволоконного интернет-соединения и спутниковой связи.
Ночной удар Су-34
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время нанес удар по живой силе и месту запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».
Удар, как отметили в Минобороны, выполнялся по заранее заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении назначенной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.