02 августа 2025, 00:58

ТАСС: Силовики РФ назвали реалистичными слова волонтера ВСУ о потерях по 1500 в сутки

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Оценка украинского волонтера Марии Берлинской о ежесуточных потерях ВСУ в 1500 человек (убитыми, ранеными и дезертировавшими) является реалистичной. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.





По данным источника агентства, цифры Берлинской основаны на анализе некрологов и прямом общении с украинскими военными. Волонтер прогнозирует полное уничтожение ВСУ к концу 2025 года при текущем уровне потерь, включающих убитых, раненых и дезертиров.



Источник ТАСС напомнил про заявления Зеленского о всего лишь 45 тыс. потерях (с украинской стороны) с начала СВО. Из-за этого реальные данные, которые привела волонтер ВСУ, стали шоком для многих.





«Украинцам нужно быть готовыми, что подобная отрезвляющая информация будет появляться чаще», — заявил собеседник агентства.