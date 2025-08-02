В одном из украинских городов женщины пошли штурмовать стадион, куда привезли мобилизованных

02 августа 2025, 02:12

Женщины начали штурм стадиона в Виннице, куда работники ТЦК увезли сотню мужчин

Фото: iStock/sibway

Женщины предприняли попытку штурма стадиона в украинском городе Винница. Ранее туда доставили около сотни мужчин для возможной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ и местные паблики.





Протесты местных жителей, которые не были согласны с мобилизацией, начались 1 августа. По последней информации, митинг продолжается до сих пор, несмотря на комендантский час.



Утром представители территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) привезли на стадион «Локомотив» примерно 100 мужчин. В ответ у здания собрались женщины, которые пытались прорваться внутрь, чтобы освободить знакомых.





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«Сейчас возле объекта началась давка и драка — собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщается о выбитых воротах», — сообщали украинские СМИ.