В одном из украинских городов женщины пошли штурмовать стадион, куда привезли мобилизованных
Женщины начали штурм стадиона в Виннице, куда работники ТЦК увезли сотню мужчин
Женщины предприняли попытку штурма стадиона в украинском городе Винница. Ранее туда доставили около сотни мужчин для возможной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ и местные паблики.
Протесты местных жителей, которые не были согласны с мобилизацией, начались 1 августа. По последней информации, митинг продолжается до сих пор, несмотря на комендантский час.
Утром представители территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) привезли на стадион «Локомотив» примерно 100 мужчин. В ответ у здания собрались женщины, которые пытались прорваться внутрь, чтобы освободить знакомых.
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«Сейчас возле объекта началась давка и драка — собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщается о выбитых воротах», — сообщали украинские СМИ.По данным Telegram-канала SHOT, среди бунтующих также находились подростки. Вскоре на место прибыли силы правопорядка — заметили как минимум 11 полицейских машин. Задержание и разгон протестующих проводились жестоко, использовался слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области Украины сотрудники ТЦК жестоко избили 65-летнего пенсионера и насильно мобилизовали.