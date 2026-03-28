Трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку, которая зашла к соседу попить воды

28 марта 2026, 02:48

В Бразилии троих подростков задержали за групповое изнасилование девочки-соседки

В Бразилии полиция задержала трёх подростков 13, 14 и 15 лет по подозрению в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает издание Metropoles.





Инцидент произошёл в районе Жорже Тейшейра в Манаусе, когда 13-летняя девочка зашла в дом к 14-летнему соседу, чтобы попить воды. Как только она оказалась в помещении, подросток запер дверь и надругался над своей жертвой. Затем к нему присоединились двое друзей. Каждый из них принудил пострадавшую к сексу, избивая её во время насилия.



