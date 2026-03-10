Жители Анапы сообщили о серии взрывов со стороны Черного моря
SHOT: Серия взрывов прогремела в районе Анапы, средства ПВО сработали по БПЛА ВСУ
В районе Анапы прогремела серия взрывов. Местные системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что звуки мощных хлопков доносились со стороны Черного моря. Грохот оказался настолько сильным, что в разных районах города сработали автомобильные сигнализации. Сирены, предупреждающие об опасности, включались в Анапе уже трижды за 10 марта.
В Госдуме жёстко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Всего прозвучало около пяти взрывов. Предварительно, средства ПВО сбивают БПЛА ВСУ. Официальной информации о пострадавших в результате налета украинских дронов или о разрушениях на земле пока нет. В настоящий момент аэропорты Краснодара и Сочи не принимают и не отправляют воздушные суда.
В 23:20 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем личном Telegram-канале, что в городе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Всем людям, которые находятся на улице, он рекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Тем, кто уже в помещении, следует быть осторожными и не подходить к окнам.