Жители Анапы сообщили о серии взрывов со стороны Черного моря

10 марта 2026, 23:40

SHOT: Серия взрывов прогремела в районе Анапы, средства ПВО сработали по БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В районе Анапы прогремела серия взрывов. Местные системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT.





Местные жители рассказали, что звуки мощных хлопков доносились со стороны Черного моря. Грохот оказался настолько сильным, что в разных районах города сработали автомобильные сигнализации. Сирены, предупреждающие об опасности, включались в Анапе уже трижды за 10 марта.



