Над регионами России за три часа уничтожили 23 дрона ВСУ

16 октября 2025, 23:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Поздним вечером 16 октября российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об том сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.





Уточняется, что дежурные средства ПВО сбивали беспилотники ВСУ с 20:00 до 23:00 по московскому времени.



Воздушные цели уничтожили над территориями четырех регионов: одиннадцать — в небе Курской области, по пять — над Воронежской и Брянской областями, и еще два над территорией Республики Крым.



