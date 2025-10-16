Достижения.рф

Над регионами России за три часа уничтожили 23 дрона ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Поздним вечером 16 октября российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об том сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.



Уточняется, что дежурные средства ПВО сбивали беспилотники ВСУ с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Воздушные цели уничтожили над территориями четырех регионов: одиннадцать — в небе Курской области, по пять — над Воронежской и Брянской областями, и еще два над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по двум объектам энергетической инфраструктуры Курской области — подстанциям в Рыльске и в слободе Белая.

Также «Радио 1» передавало, что военкор РИА Новости Иван Зуев скончался при выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьёзное ранение и сейчас проходит лечение.
Мария Моисеева

