Над регионами России за три часа уничтожили 23 дрона ВСУ
Поздним вечером 16 октября российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об том сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбивали беспилотники ВСУ с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Воздушные цели уничтожили над территориями четырех регионов: одиннадцать — в небе Курской области, по пять — над Воронежской и Брянской областями, и еще два над территорией Республики Крым.
Зеленский рассчитывает на перемирие с Россией к лету 2026 года, пишет Politico
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по двум объектам энергетической инфраструктуры Курской области — подстанциям в Рыльске и в слободе Белая.
Также «Радио 1» передавало, что военкор РИА Новости Иван Зуев скончался при выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьёзное ранение и сейчас проходит лечение.