ПВО сбила дрон ВСУ над российским регионом

Расчёт операторов FPV-дронов из Крыма уничтожил 70 единиц украинской техники на Курском направлении менее чем за две недели. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» во время общения с участниками всероссийского образовательного форума «Юг молодой».