Бойцы ВС РФ (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон ВСУ над территорией Орловской области, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — прокомментировали в ведомстве.Ранее в Минобороны докладывали о суточных потерях украинских боевиков на курском направлении. Уточнялось, что противник потерял свыше 150 единиц живой силы и технику.
Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.
Украина бьет по гражданским целям и распространяет всевозможные фейки.
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Никита Кротов