Россиянин получил множественные травмы из-за атаки дрона ВСУ

19 августа 2025, 00:10

Гладков: В Белгородской области мирный житель пострадал от удара дрона ВСУ

Фото: iStock/sudok1

Житель Белгородской области получил травмы в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.



Мужчина получил комплекс травм, включая минно-взрывное повреждение, баротравму, а также множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки.



Пациент был госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ.





«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил Гладков.