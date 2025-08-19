Россиянин получил множественные травмы из-за атаки дрона ВСУ
Гладков: В Белгородской области мирный житель пострадал от удара дрона ВСУ
Житель Белгородской области получил травмы в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.
Мужчина получил комплекс травм, включая минно-взрывное повреждение, баротравму, а также множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки.
Пациент был госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ.
«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил Гладков.Ранее сообщалось, что на Украине заявили о готовности фактически признать контроль РФ над новыми регионами.