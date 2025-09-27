Над Волгоградом раздались взрывы на фоне работы ПВО
Над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским беспилотникам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
В материале отмечается, что около 01:20 ночи местные жители услышали на окраине города от пяти до семи взрывов.
Скорее всего, дроны ВСУ пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий города.
Предположительно, силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей. Официальной информации о возможных повреждениях или пострадавших пока не поступало.
