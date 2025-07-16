Российские средства ПВО за полчаса сбили восемь дронов ВСУ
За полчаса средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь украинских беспилотников. Данные о количестве успешно сбитых БПЛА предоставили в Telegram-канале Министерства обороны России.
Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. Семь БПЛА ВСУ были сбиты над территорией Брянской области, еще один беспилотник – над Орловской областью.
Ранее сообщалось, что на Украине мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности обменять останки советских солдат на бойцов ВСУ. По словам Садового, эксгумация захоронений на территории бывшего «Холма Славы» советского периода завершена.
Напомним, что ранее власти Львова начали демонтировать памятники и ограды на могилах воинов Красной армии в мемориальном комплексе.
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