Российские средства ПВО за полчаса сбили восемь дронов ВСУ

16 июля 2025, 23:58

Минобороны: ПВО за полчаса сбила 8 БПЛА ВСУ над Брянской и Орловской областями

Фото: iStock/Oselote

За полчаса средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь украинских беспилотников. Данные о количестве успешно сбитых БПЛА предоставили в Telegram-канале Министерства обороны России.