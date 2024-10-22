Наемника из РБ заочно приговорили в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ

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К 14 годам строгого режима заочно приговорили наемника ВСУ из РБ Александра Думбляускаса в Верховном суде Донецкой народной республики. Об этом «Ленту.ру» проинформировали в Генпрокуратуре РФ. Мужчине вменяли статью об участии наемника в вооруженном конфликте.
По информации следователей, в период с февраля 2022 по июль сего года Думбляускас воевал на стороне Украины, пройдя соответствующую подготовку. В результате он получил вознаграждение, которое эквивалентно больше чем двум миллионам рублей.
Ранее сообщалось, что судом арестованы семеро боевиков ВСУ, которых задержали под Курском. Фигурантам вменяют сразу несколько статей. Следствие разбирается в обстоятельствах.
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