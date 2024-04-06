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Российские специалисты продолжают изучение личных вещей, оружия, документов уничтоженного противника у государственной границы в Белгородской области. Найденные фрагменты экипировки и записи нашлемных видеокамер позволили установить, что в набеге на белгородчину участвовали американцы.
Американские наёмники участвовали в попытке прорыва государственной границы РФ в районе деревни Казинка, пишет военкор Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». Камера, закреплённая на шлеме одного из «солдат удачи», беспристрастно зафиксировала, как англоязычные наёмники входят в деревенский дом в российском регионе, смеются, шутят.
Следующие кадры отсняты уже в каком-то подвале, где укрываются вместе украинские боевики и американские военные. Слышно, как по рации передают известие о том, что погиб американец, сражённый пулей российского снайпера. Затем диверсанты пытаются покинуть посёлок и скрыться, но их накрывает российская артиллерия. Видны разрывы снарядов, затем запись обрывается, как и жизнь американского наёмника.
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Александр Бойцов