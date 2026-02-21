Напавший на главу Мурманской области погиб в зоне СВО

21 февраля 2026, 13:28

Напавший на главу Мурманской области Чибиса Быданов погиб в зоне СВО

Александр Быданов (Фото: vk.com/bidan11081981)

Александр Быданов, который в 2024 году напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и ранил его, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом говорится на личной странице Быданова во «ВКонтакте».