Достижения.рф

Напавший на главу Мурманской области погиб в зоне СВО

Напавший на главу Мурманской области Чибиса Быданов погиб в зоне СВО
Александр Быданов (Фото: vk.com/bidan11081981)

Александр Быданов, который в 2024 году напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и ранил его, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом говорится на личной странице Быданова во «ВКонтакте».



В публикации сообщается, что 4 января 2026 года Быданов «погиб при выполнении боевой задачи» в зоне СВО. С бойцом простились 17 февраля.

4 апреля 2024 года Чибис получил ножевое ранение в живот в Апатитах. Нападение произошло у входа в местный дом культуры после встречи губернатора с жителями. Фигуранта задержали на месте. Позднее Быданов заявлял, что совершил преступление из‑за «стечения обстоятельств» и «психотравмирующей ситуации», а также приносил извинения Чибису в суде.

По делу ему назначили 13 лет колонии строгого режима.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0