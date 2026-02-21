Напавший на главу Мурманской области погиб в зоне СВО
Александр Быданов, который в 2024 году напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и ранил его, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом говорится на личной странице Быданова во «ВКонтакте».
В публикации сообщается, что 4 января 2026 года Быданов «погиб при выполнении боевой задачи» в зоне СВО. С бойцом простились 17 февраля.
4 апреля 2024 года Чибис получил ножевое ранение в живот в Апатитах. Нападение произошло у входа в местный дом культуры после встречи губернатора с жителями. Фигуранта задержали на месте. Позднее Быданов заявлял, что совершил преступление из‑за «стечения обстоятельств» и «психотравмирующей ситуации», а также приносил извинения Чибису в суде.
По делу ему назначили 13 лет колонии строгого режима.
