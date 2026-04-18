Напавший на ТЦ в Киеве стрелок оказался москвичом
Вечером 18 апреля в Киеве в районе Демиевки неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма здания силовики ликвидировали нападавшего.
По данным украинских СМИ, личность стрелка установили. Им оказался Дмитрий Васильченков 1968 года рождения. Он родился в Москве, имеет гражданство Украины.
Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области, а позже — в Голосеевском районе Киева. Для нападения злоумышленник использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×19 мм.
Перед этим число пострадавших при стрельбе в Киеве выросло до десяти.
