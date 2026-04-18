Напавший на ТЦ в Киеве стрелок оказался москвичом

18 апреля 2026, 19:55

Напавший на ТЦ в Киеве стрелок жил в Москве

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Вечером 18 апреля в Киеве в районе Демиевки неизвестный открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма здания силовики ликвидировали нападавшего.