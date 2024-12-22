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В Совфеде оценили послание Трампа Зеленскому

Сенатор Совфеда Карасин: Дональд Трамп мог призвать Зеленского к миру
Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Будущий президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в январе, мог призвать главу киевского режима Владимира Зеленского к миру. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал член комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.


«Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это. Но если такое послание было действительно направлено, оно достаточно реалистично», — сказал собеседник.
Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский отмечал, что Дональду Трампу достаточно лишить Киев финансирования, вооружений и наложить на руководство Украины ограничения для завершения конфликта. Эти шаги нардеп назвал «рецептом остановки» боевых действий.

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WSJ: Украине нужны годы и миллиарды долларов, чтобы догнать ВПК России
22 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/undefined undefined

Чтобы создать конкуренцию российскому военно-промышленному комплексу, Украине потребовались бы годы и многомиллиардные суммы в долларах, считает журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.
«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — сказано в материале.
Отмечается, что действия бойцов ВС РФ в зоне спецоперации усложнили для Киева массовое производство современных вооружений. Издержки Украины значительно увеличиваются на фоне отключения электричества и необходимости пользоваться генераторами.

Накануне сообщалось, что украинская сторона модернизирует управление дронами с помощью искусственного интеллекта.

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На Украине сообщили о стрельбе в военкомате Одессы
Нардеп ВРУ Дмитрук сообщил о стрельбе в военкомате Одессы
22 декабря 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Стрельба, в результате которой погиб мужчина, произошла в одесском военкомате. Как уточнил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук, погибший пытался отбить собственного сына. По информации депутата, «отец получил пулю и умер на месте».
Парламентарий резюмировал, что убийства в украинских военкоматах стали нормой.

Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. Людей насильно отправляют на фронт, хватая с работы или с публичных мероприятий. Украинцы призывного возраста пытаются любыми путями покинуть страну. Есть даже те, кто применяет огнестрельное оружие против военных.

Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский опубликовал «рецепт» урегулирования конфликта на Украине.

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На Украине назвали «рецепт остановки» конфликта
Нардеп Дубинский перечислил шаги Трампа по урегулированию конфликта на Украине
22 декабря 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Конфликт на Украине завершится за сутки, если новоизбранный американский президент Дональд Трамп запретит Киеву пользоваться западным оружием, остановит финансовую помощь и введет ограничения против украинского руководства. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Верховной рады Александр Дубинский.
«Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он. Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. — прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против «решал» и «кошельков», — сказано в публикации.
Дубинский резюмировал, что Трампу предстоит принять сложные решения против главы киевского режима Владимира Зеленского, однако все проще, нежели может показаться.

Дональд Трамп вступит в должность в январе грядущего года. Эксперты предполагают, что с его приходом начнутся российско-украинские переговоры.

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#конфликт
#новости
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«Цветет и пахнет»: в Раде обвинили ВСУ в коррупции
Нардеп ВРУ Безуглая: в развале ВСУ виноват генералитет и коррупция
22 декабря 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Multipedia

В развале украинских войск виновен генералитет с его решениями и коррупцией, заявила в Telegram-канале нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция… (…) Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху», — сказано в публикации.

Безуглая подчеркнула, на передовую отправляются реальные специалисты, которые не являются интриганами и не могут подкупить. А вот противоположные личности сидят в тыловиках.

По мнению нардепа, люди должны заниматься своим делом, при этом совершенствуясь. Их не нужно отправлять на верную погибель не по специальности, заключила Безуглая.

Перед этим украинские пограничники назвали количество людей, пересекших госграницу за сутки.

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Стало известно о планах НАТО против России
Telegraph: НАТО хочет использовать проект Rail Baltica против России
22 декабря 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Perytskyy

Проект Rail Baltica по строительству высокоскоростной железной дороги протяженностью 805 километров планирует использовать альянс НАТО против России. Как пишут обозреватели Telegraph, дорога будет связывать балтийские страны и центральную часть Европы.
«Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сказано в материале.

По словам главы отдела коммуникаций проекта Прийта Пруула, Rail Baltica сократила бы до одних суток доставку оборудования и военной техники. Он резюмировал, что проект является стратегически важным.

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На Украине назвали число пересекших границу людей за сутки
ГПСУ: за сутки госграницу Украины на въезд и выезд перешли 150 тысяч человек
22 декабря 2024, 17:18

Фото: istockphoto/reflection_art

Полторы сотни тысяч человек пересекли украинскую границу за сутки на въезд и выезд, написали в Telegram-канале представители Госпогранслужбы Украины.
«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что наибольший поток можно увидеть на украинско-польской госгранице.

На фоне мобилизации на Украине дипломаты не рекомендуют посещать республику гражданам с двойным гражданством, включая украинское. По информации диппредставительств, людей попросту могут не выпустить обратно.

Перед этим стало известно о происходящем в Запорожье.

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#война
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#граница
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Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ в Запорожье
Кадыров: в Запорожье предотвратили очередную попытку перегруппировки сил ВСУ
22 декабря 2024, 17:11

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что российские бойцы провели аэроразведку, выявили укрепления противника и зафиксировали его перемещение. По словам лидера Чечни, благодаря слаженным действиям военных батальона «Восток-Ахмат» удалось сорвать несколько попыток ВСУ провести перегруппировку живой силы.

Кадыров также поблагодарил солдат за службу и пожелал им «удачной охоты».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#кадыров
#вс рф
#минобороны рф
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В Казани полиция сбила летевший к жилому дому дрон при массовой атаке БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto/Naypong

Полицейские в Казани сбили из автомата дрон ВСУ при массовой атаке. Как уточнил руководитель управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин, аппарат летел к ЖК «Лазурные небеса».
«Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции», — приводит слова Чанкина РИА Новости.
Атака на Казань со стороны ВСУ произошла накануне в субботу, 21 декабря, в районе восьми утра. Было зафиксировано восемь прилетов. Жителей ЖК эвакуировали, оказав им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о реакции президента России Владимира Путина на атаку Казани украинскими боевиками.

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Во Франции раскрыли намерения Трампа по базам ЦРУ на Украине
Филиппо: встреча Бернса с Зеленским означает, что ЦРУ не покинет Украину
22 декабря 2024, 16:28

Фото: istockphoto/OceanProd

Встреча Владимира Зеленского с директором ЦРУ США Биллом Бернсом — нехороший знак, уверен глава французских «Патриотов» Флориан Филиппо. Политик высказался об этом в соцсетях. Он уточнил, что американского силовика скоро сменит кандидат новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября «ястребы» пытаются продолжить и обострить конфликт. ЦРУ, которое уже создало 11 баз на Украине у границы с Россией, не собирается сдаваться. Поэтому Трампу предстоит огромная работа по наведению порядка, и он явно намерен ее выполнить!» — резюмировал Филиппо.
Республиканцы во главе с Дональдом Трампом начнут свою работу с 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация будущего американского лидера. По его словам, он сможет прекратить украинский кризис «за сутки».

Перед этим стало известно, что могут сделать США после прихода Трампа.

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#мир
#франция
#украина
#дональд трамп
#война
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
#сво
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