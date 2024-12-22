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Будущий президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в январе, мог призвать главу киевского режима Владимира Зеленского к миру. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал член комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это. Но если такое послание было действительно направлено, оно достаточно реалистично», — сказал собеседник.Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский отмечал, что Дональду Трампу достаточно лишить Киев финансирования, вооружений и наложить на руководство Украины ограничения для завершения конфликта. Эти шаги нардеп назвал «рецептом остановки» боевых действий.
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Никита Кротов