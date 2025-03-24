«Наркоман»: Скабеева оценила фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

Фото: iStock/yulenochekk
Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева оценила фото Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем.
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.
Позже она опубликовала еще один пост, в котором разместила фото «мастеров народного творчества».
Читайте также:
«Гнилой маленький мошенник»: Зеленского раскритиковали за фото на фоне картины с горящим Кремлем
Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль
Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.
«Наркоман!» — написала Скабеева в Telegram-канале.
Позже она опубликовала еще один пост, в котором разместила фото «мастеров народного творчества».
Читайте также:
«Гнилой маленький мошенник»: Зеленского раскритиковали за фото на фоне картины с горящим Кремлем
Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль
Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки
Элина Позднякова