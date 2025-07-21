Собянин: Ночью 21 июля силы ПВО Минобороны сбили уже 7 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Ночью 21 июля силы ПВО Минобороны уничтожили уже 7 БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На протяжении всей ночи Собянин публикует информацию об устранении дронов на подлете к Москве. ВСУ ведут активную атаку. На данный момент последнее оповещение мэр города выложил в 02:22 (мск).
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в новом заявлении.Поздним вечером 20 июля жители Истры и Зеленограда докладывали о мощных взрывах из-за работы ПВО.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 20 на 21 июля системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над тремя городами Ростовской области: Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском.