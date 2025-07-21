Собянин: Ночью 21 июля силы ПВО Минобороны сбили уже 7 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

21 июля 2025, 02:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью 21 июля силы ПВО Минобороны уничтожили уже 7 БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





На протяжении всей ночи Собянин публикует информацию об устранении дронов на подлете к Москве. ВСУ ведут активную атаку. На данный момент последнее оповещение мэр города выложил в 02:22 (мск).





«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в новом заявлении.