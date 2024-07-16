Стало известно о случаях отравления солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях

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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.
Он отметил, что солдатам Вооруженных сил Украины «остро не хватает» питьевой воды и продуктов. Эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.
Военный эксперт рассказал, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод боевиков ВСУ получил отравления из-за употребления газированной воды, а под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления мясных консервов.
Марочко добавил, что СБУ начало расследование упомянутых случаев отравления, но фактов, указывающих на Россию, выявить не получилось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что солдатам Вооруженных сил Украины «остро не хватает» питьевой воды и продуктов. Эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.
Военный эксперт рассказал, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод боевиков ВСУ получил отравления из-за употребления газированной воды, а под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления мясных консервов.
Марочко добавил, что СБУ начало расследование упомянутых случаев отравления, но фактов, указывающих на Россию, выявить не получилось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова