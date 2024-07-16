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Стало известно о случаях отравления солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях

Марочко: партизаны травят солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях
16 июля 2024, 08:15
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.

Он отметил, что солдатам Вооруженных сил Украины «остро не хватает» питьевой воды и продуктов. Эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.



Военный эксперт рассказал, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод боевиков ВСУ получил отравления из-за употребления газированной воды, а под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления мясных консервов.

Марочко добавил, что СБУ начало расследование упомянутых случаев отравления, но фактов, указывающих на Россию, выявить не получилось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сбу
Байкеры из мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют на стороне ВСУ
16 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Daniel Perez Lozao Carrasco

На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют члены международного мотоклуба Bandidos. Штаб-квартира этого байкерского объединения находится в американском штате Техас.
Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах. Выяснить это удалось с помощью анализа открытых данных интернет-ресурсов, принадлежащих мотоклубу, а также социальных сетей его членов. Было установлено, что некоторые участники Bandidos из России, Украины и Казахстана являются военнослужащими ВСУ.

Клуб, чья штаб-квартира расположена в Техасе, имеет широкую сеть филиалов в 22-странах мира. Собеседник агентства подчеркнул, что отделение Bandidos продолжает функционировать также и в России. Стоит отметить, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предлагал Генеральной прокуратуре РФ внести Bandidos в список нежелательных организаций ещё в 2015 году.

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#квартира
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#рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 13 БПЛА ВСУ
16 июля 2024, 07:43

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью. Кроме этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Вооруженные силы Украины ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «‎Искандера». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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В Ростовской области за ночь уничтожили девять беспилотников
16 июля 2024, 04:52

Фото: istock / bbsferrari

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 9 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в своём Телеграм-канале.
«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девять украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — сообщил глава региона.
Он добавил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются.

До этого украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
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#пво
#беспилотник
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В Воронежской области уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО сбили над Воронежской областью дрон самолетного типа
16 июля 2024, 03:12

Фото: istock / sommersby

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#беспилотник
#бпла
#опасность
#пво
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Киев обвинили в безразличии к проблемам больных мобилизованных
Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют украинские власти
16 июля 2024, 02:01

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

Властям Украины безразлично на проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на анонимного мобилизованного украинца.
«У нас на Украине принудительная мобилизация... Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую, где меня либо убьют, либо я стану инвалидом. Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал мобилизованный.
Отметим, что боец страдает кавернозной ангиомой головного мозга. Данное заболевание провоцирует симптомы инсульта, судороги, кровоизлияния, боли в голове и требует хирургического вмешательства.

Ранее депутат Рады Олег Синютка заявил, что порядка 6-7 миллионов украинцев не обновили данные в военкомате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учения
#симптомы
#мобилизация
#солдат
#всу
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В Курской области горит завод после атаки БПЛА
Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
16 июля 2024, 00:44

Фото: istock / O_Lypa

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов», — написал Смирнов.
В результате атаки пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожарные
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#возгорание
#всу
#бпла
#беспилотник
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Стало известно, направляли ли призывников весенней кампании в новые регионы
Минобороны: в новые регионы РФ и на СВО весенние призывники не отправлялись
16 июля 2024, 00:19

Фото: istock / vasile voicu

Бойцы, поступившие в ряды ВС РФ за весенний призыв, не были направлены в новые регионы государства. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минобороны страны.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что большинство призывников были зачислены в учебные заведения и воинские части, где они будут осваивать современную военную технику, а также получат военно-учетную специальность.

Ранее подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#вс рф
#минобороны
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Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*
Командир «Ахмата» Алаудинов: расстрел бойца ВС России «Азовом»* ВСУ не удивляет
15 июля 2024, 23:17

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Расстрел российского военнослужащего бойцами «Азова»* не удивляет, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что оставшиеся в России азовцы* «сели и надолго».

Напомним, что 15 июля неонацисты из «Азова»* опубликовали видеоролик, на котором один из их боевиков хладнокровно расстреливает очевидно раненного и безоружного бойца РФ.

До этого стало известно, что американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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Американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался
«Страна»: скончался дипломат, организовывающий поставки F-16 на Украину
15 июля 2024, 22:52

Фото: IStock/VanderWolf-Images

В Киеве умер американский дипломат, занимавшийся вопросом поставок Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает «Страна».
Советник Ричард Гарри скончался еще 25 июня, но его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину 10 днями ранее, ранее служив в ВВС США.

Обстоятельства и причины смерти не уточняются, вскрытие не проводилось, поскольку тело было сразу передано в американское дипломатическое представительство. Некоторые издания США утверждают, что Гарри страдал от высокого уровня холестерина.

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