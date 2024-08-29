В Льгове дома и железнодорожные пути повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

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Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины были повреждены два жилых дома и железнодорожные пути на станции Льгов-Киевский. Об этом мэр написал на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что зафиксировано было четыре прилета. Кроме того, по его словам, после обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Сообщается, что возгорание было оперативно ликвидировано.
Клемешов добавил, что из мирных жителей никто не пострадал. Помимо этого, он заявил, что покинувшим Льгов не следует возвращаться до стабилизации оперативной обстановки.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Клемешов добавил, что из мирных жителей никто не пострадал. Помимо этого, он заявил, что покинувшим Льгов не следует возвращаться до стабилизации оперативной обстановки.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова