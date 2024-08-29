В Льгове дома и железнодорожные пути повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины были повреждены два жилых дома и железнодорожные пути на станции Льгов-Киевский. Об этом мэр написал на своей странице во «‎ВКонтакте».