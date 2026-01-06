Настоятель Свято-Троицкого храма пострадал из-за атаки FPV-дрона ВСУ в Судже
Украинский FPV-дрон нанес удар в районе Дома народного творчества в Судже. В результате атаки ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов, написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, у пострадавшего слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему уже оказана первая медицинская помощь, и врачи делают всё возможное для его выздоровления.
«Отец Евгений хорошо знаком курянам: в августе укрывал и вывозил суджанцев, после — организовывал доставку и выдачу гумпомощи. Продолжал выезжать в приграничье с волонтёрскими и духовными миссиями, окормляя (во всех смыслах) вернувшихся туда людей. (...) Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!», — добавил Хинштейн.Это не первое ранение священника — прошлой весной он также пострадал во время одной из подобных своих поездок. Губернатор Курской области отметил, что, несмотря на неоднократные просьбы воздержаться от риска, батюшка продолжает свою деятельность.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в Белгородской области из-за атак украинских беспилотников.