Настоятель Свято-Троицкого храма пострадал из-за атаки FPV-дрона ВСУ в Судже

06 января 2026, 00:00

Хинштейн: Протоиерей Евгений Шестопалов пострадал из-за атаки FPV-дрона ВСУ в Судже

Евгений Шестопалов и Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Украинский FPV-дрон нанес удар в районе Дома народного творчества в Судже. В результате атаки ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов, написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.





По предварительным данным, у пострадавшего слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему уже оказана первая медицинская помощь, и врачи делают всё возможное для его выздоровления.





«Отец Евгений хорошо знаком курянам: в августе укрывал и вывозил суджанцев, после — организовывал доставку и выдачу гумпомощи. Продолжал выезжать в приграничье с волонтёрскими и духовными миссиями, окормляя (во всех смыслах) вернувшихся туда людей. (...) Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!», — добавил Хинштейн.