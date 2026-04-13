«Откровенная обслуга»: Историк рассказал, в чем состоит основная задача генсека НАТО Рютте
Историк Скачко: Генсек НАТО стал обслугой у оппонентов Трампа
Главной задачей генерального секретаря НАТО Марка Рютте сегодня является не дать президенту США Дональду Трампу отойти от русофобской политики. Такое мнение высказал историк, журналист Владимир Скачко.
Напомним, после переговоров с Трампом Рютте заявил, что не рассматривает вопрос о вхождении Украины в блок НАТО по завершению военного конфликта.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Скачко отметил, что Рютте еще до назначения на должность генсека НАТО имел качественную политическую репутацию. Он много лет работал на благо своего государства, поддерживая национальные интересы Нидерландов.
«И теперь этот человек скатился до откровенной обслуги. Это удивляет больше всего. Но, видимо, сейчас в мире такой тренд. Он стал человеком — функцией. Функция у него — любой ценой удерживать Трампа. Удерживать его в орбите стран, работающих против России. Не дать больному на голову президенту США отойти от Европы, отойти от русофобской политики», — считает эксперт.
По его мнению, генсек НАТО теперь работает на интересы тех политиков, которые понимают, что следующий век станет веком борьбы за ресурсы и за логистику. На сегодняшний день основная задача Рютте — «петь Дональду Трампу сладкие дифирамбы», чтобы США не отвернулись от Европы, заключил Скачко.