В порт Одессы прибыли 60 французских наемников

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В одесский порт прибыл ипорядка 60 наемников, разговаривающих на французском языке. Об этом сообщили в пророссийском подполье в разговоре с РИА Новости.
«В Одесский порт прибыли три катера с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Они вооружены и общались между собой на французском языке», — проинформировали в подполье.Также указано, что наемников заметили 9 июня.
После прибытия в порт военнослужащие рассредоточились по Одессе. Наемники избегают контакта с местными жителями и стараются не покидать дома, добавили в подполье.
Ранее в сети появились кадры истерики польского наемника ВСУ под обстрелом ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак