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Стало известно о новой ловушке ВСУ

Боец Пират: ВСУ стали маскировать бомбы под пачки из-под кофе и сахара
24 мая 2024, 06:54
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

ВСУ испытывают острую нехватку военных на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли разные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты ВС РФ с позывным Пират.
«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — сказал командир.

По его словам, украинские военные стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под сахара, шоколада, кофе. Они сбрасывают их на позиции российских военных. Делают они это все не просто так, добавил ​Пират.



«У нас есть «бегунки». Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки», — рассказал он.

Командир добавил, что теперь все передается только в упакованных мешках.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области
24 мая 2024, 07:16

Фото: istock / camptoloma

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-35 поразили замаскированную украинскую военную технику в Харьковской области. Об этом рассказали в МО РФ.
Сообщается, что экипажи армейской авиации на вертолетах выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и опорным пунктам ВСУ. Удар наносился по заданным координатам. После этого военные выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все указанные цели были успешно поражены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что стало известно о новой ловушке ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#военные
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ВС России освободили 50% Волчанска в Харьковской области
Водолацкий: Волчанск в Харьковской области освобожден более чем на 50%
24 мая 2024, 05:26

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

Более 50% территории населенного пункта Волчанск в Харьковской области перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
«После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%, - сказал Водолацкий. - Мы аккуратно, но уверенно идем вперед», — заявил он.
Как утверждает депутат, освобождение Волчанска открывает путь к Краматорску, Славянску и Красноармейску. Водолацкий добавил, что следующей задачей российских войск является взятие их под контроль.

Ранее советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
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В США завершили обучение первой партии украинских пилотов
Пентагон: первая партия украинских лётчиков завершила обучение управлению F-16
24 мая 2024, 02:22

Фото: istock / VanderWolf-Images

Первая группа украинских летчиков завершила в Соединённых Штатах обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом информирует Politico, ссылаясь на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.
Издание не раскрыло число военных и дату окончания тренировок. Как утверждают источники газеты, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии.

Ранее начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого в Госдуме оценили показанную в США «карту ударов» по РФ.

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#украина
#лётчики
#обучение
#сша
#самолет
#истребитель f-16
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Уволен командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов: биография, обвинения в потерях в зоне СВО
Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности: что известно
24 мая 2024, 02:00

Фото: Минэкономразвития РД

В Министерстве обороны очередное громкое увольнение. Командующего 20-й армией, участвующей в спецоперации, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова связано с реализацией слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь своих солдат.
Официального подтверждения о снятии Ахмедова с должности командующего 20-й армией на вечер 23 мая не было.

В сводке «Радио 1» расскажем биографию Сухраба Ахмедова, чем известен экс-командир и в чем его обвиняли военнослужащие.

Краткая биография Сухраба Ахмедова

Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в Грозном, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку. Мать, Анисат Гасан-Гусейновна, работала преподавателем английского языка.

Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1996 году, после чего начал службу в Новосибирске. Военная карьера Ахмедова продолжилась в разных городах, включая Батуми, Буйнакск, и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.

Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Сухрабу Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.

В начале СВО на Украине в 2022 году 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Павловске в ДНР.

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Ахмедова обвиняли в крупных потерях под Угледаром

В ноябре 2022 года в сети появились сведения, что из-за действий командования 155-я бригада понесла большие потери под Павловкой. Морпехи отправили письмо с жалобами губернатору Приморья Олегу Кожемяко

В письме утверждаюсь, что командующий перебросил военнослужащих в «непонятное наступление» на Павловку. Как утверждают бойцы, маневры ВС РФ под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающей высоты в Угледаре, где закрепилась украинская армия. Морской пехотинец назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции ДНР уязвимыми для атак ВСУ.

В Минобороны России на это заявили, что вследствие «грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».

Согласно информации военного министерства, потери ВСУ в среднем составляют 7 к 1, а на некоторых участках — 9 к 1 в людях и технике.

По данным «Рыбаря», Ахмедов был отстранен от командования после того, как несколько недель назад в результате удара в одном из тыловых районов ЛНР пострадали бойцы, подчинённые генералу. Командир не смог предотвратить повторное нападение после первого удара, утверждая, что «молния не бьёт в одно место дважды».

Личная жизнь

Сухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. У пары есть две дочери и сын.

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Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Погарским районом Брянской области
24 мая 2024, 01:48

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём Телеграм-канале.
Как сообщает региональный глава, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага
Крючков приравнял публикации с прилетами ВСУ с работой на врага
24 мая 2024, 00:15

Фото: istock / bpawesome

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак ВСУ с работой на врага. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска обстреляли Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое мирных жителей, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал советник.
Как утруждает Крючков, в Крыму готовы оплатить билеты «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем вследствие украинской атаки.

Ранее глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым
Аксенов: в результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли два человека
23 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Soumen Hazra

Двое мирных жителей погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки украинских войск. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал Аксенов в Телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее было опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
23 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/zabelin

Телеканал «Звезда» показал кадры спасения российским солдатом раненного украинского бойца Сергея Цветкова под Авдеевкой.
Бойцы российского спецназа группировки войск «Центр» захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе под Авдеевкой. В блиндаже военные обнаружили брошенного умирать своими же военнослужащего ВСУ. Один из российских штурмовиков взвалил украинского бойца к себе на плечи и понёс. В знак благодарности за спасение он всю дорогу исполнял гимн России.

Цветков рассказал, что командование просто бросило солдат на убой. Он заявил, что они не командиры, а «быдло какое-то».

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#авдеевка
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Опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ
Появились кадры горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 бойцов ВСУ
23 мая 2024, 20:09

Фото: iStock/grafoto

Опубликованы кадры последствий российского удара по пункту дислокации украинских боевиков и наёмников из других государств в Львовской области Украины. Ролик размещён в Telegram-канале Dambiev.

На кадрах видны остатки палаток, горящие армейские двухъярусные кровати.

Отмечается, что видео было снято в конце марта текущего года на Яворовском полигоне в Львовской области Украины.

Тогда ударом российских войск было уничтожено 15 бронемашин, ликвидировано или ранено порядка сотни военных, находившихся в тот момент на полигоне. В их числе было как минимум три десятка наёмников из стран НАТО.

В марте 2022 года ВС РФ ​уже наносили удары по Яворовскому полигону. Тогда ​также пострадали военные из западных государств.

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