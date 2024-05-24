Стало известно о новой ловушке ВСУ

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ВСУ испытывают острую нехватку военных на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли разные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты ВС РФ с позывным Пират.
«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — сказал командир.
По его словам, украинские военные стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под сахара, шоколада, кофе. Они сбрасывают их на позиции российских военных. Делают они это все не просто так, добавил Пират.
«У нас есть «бегунки». Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки», — рассказал он.
Командир добавил, что теперь все передается только в упакованных мешках.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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