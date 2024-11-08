«Распространяются очень быстро»: в странах НАТО признали одну вещь об Украине

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Натовские государства начали понимать, что Киев уже проиграл, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — прокомментировал эксперт.Аналитик согласен с утверждением о том, что элиты Америки и Европы уже признали проигрыш Украины в боевых действиях. Кроме того, по словам офицера, западные лидеры уже теряют свое влияние. В пример он привел канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро», — заключил Уилкерсон.Ранее экс-руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказывал, что судьбу Украины решили еще до начала спецоперации.
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