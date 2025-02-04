Названа главная ошибка Сталина

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Главная ошибка Иосифа Сталина накануне Великой Отечественной войны заключается в присоединении Западной Украины к СССР. Об этом в беседе с ТАСС рассказал экс-председатель российского правительства Сергей Степашин.