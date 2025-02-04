Названа главная ошибка Сталина

Сергей Степашин (Фото: kremlin.ru)
Главная ошибка Иосифа Сталина накануне Великой Отечественной войны заключается в присоединении Западной Украины к СССР. Об этом в беседе с ТАСС рассказал экс-председатель российского правительства Сергей Степашин.
«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», — прокомментировал он.Степашин добавил, что многие жители Западной Украины воевали на стороне нацистов.
Собеседник резюмировал, что сталинская ошибка привела к распространению нацистских идей с западной части республики на остальные территории.
Перед этим бывший нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров назвал страны, которые могут претендовать на украинские земли.
Читайте также:
В Германии призвали правительство ответить за помощь Украине
На западе Украины прошли протесты из-за блокпостов на границе с Белоруссией
На Западе предостерегли Трампа от ошибки в решении конфликта на Украине
Никита Кротов