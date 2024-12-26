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Основная причина конфликта на Украине в том, что Запад решил превратить ее в бастион на границах с РФ. Об этом испанскому изданию Mundo заявил профессор из США Джон Миршаймер.
«…Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах», — сказал Миршаймер.Собеседник добавил, что российский лидер Владимир Путин хотел избежать конфликта.
На вопрос о том, почему Запад не хотел говорить с РФ, профессор ответил, что западные государства рассчитывали на то, что «выиграют эту войну». Миршаймер заключил, что Киев вооружали с 2014 года.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российское бездействие в вопросе начала спецоперации в 2022 году являло бы собой преступление.
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